Martin Repinski esitas taotluse ligipääsuks NATO saladustele

Ida-Virumaalt riigikogusse valitud Martin Repinski on kuulunud juba aprillist saati parlamendi riigikaitsekomisjoni, kuid esitas alles läinud nädalavahetusel taotluse ligipääsuks NATO saladustele, mille olemasolu on sellises komisjonis töö tegemiseks hädavajalik. Sel sügisel ei ole ta komisjoni istungitel osalenud, sest tal on enda sõnul samal ajal olnud käsil tähtsamad asjad.