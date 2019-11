Tellijale

"Kindlasti on Carlose muusikuteed kujundanud ka tema tuntud bluusikitarristist isa Raul Ukareda, kes on pojale jaganud kogemusi nii muusikas kui elus üldse. Muusika on vastutus, nagu meie järeltulijadki. Kui need kaks vastutust õnnestub ühendada, on tulemus seda rõõmustavam. Carlose puhul on paljude meelest tegemist Eesti muusika suure tulevikulootusega − noormehe stiilsus ning siirus on hea võti õnnestumiseks," öeldakse kontserditutvustuses.