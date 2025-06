Matkahuntide kogemus: Ida-Virumaa rannik on ideaalne

Lihtsalt matkamine on tore, aga otseretk on põnevam, leiavad Iti-Jantra Metsamaa ja Toomas Erikso, kaks Ida-Virumaale kolinud saarlast. Otseretkel on nagu Kukerpillide laulus: ei takista vallid, ei takista kraav. Aprillis matkasid nad otsejoones läbi Eesti lõunast põhja, kokku ligi 190 kilomeetrit. Mitmeaastase ettevõtmisena on noortel käsil Narva-Jõesuust alanud rannikumatk.

Kuidas te matkakireni jõudsite, kas üksi või koos?

Iti-Jantra: Saarlasel on loodus kogu aeg ukse taga. Mäletan, et pärast kooli meeldis mulle minna lihtsalt metsa kõndima ja perega käisime ka päris tihti matkamas. Sealt see pisik külge tuli. Ülikoolis õppisin loovtegevuse õpetaja-huvijuhi eriala. Valisin lisaks seiklussuuna, kus sai õppida köietööd ja erinevaid seiklustegevusi. Kui tulin elama Kiviõlisse, liitusin kaitseliiduga ja sain jälle metsas käia.

Toomas: Mulle on alati meeldinud seigelda ja looduses ringi vaadata. Täiskasvanuks saades jäi see kuidagi soiku. Kibelesin küll matkama, aga polnud kellegagi minna. Kui kohtusin Itiga, siis tuli ind tagasi.

Iti-Jantra: Toomasega kokku saades matkamise huvi võimendus. Koos näed rohkem.

Kust tuli mõte hakata tegema otseretki?

Toomas: Mõte, et võtad mingi sihi ja lähed otse sinnapoole, mitte ringiga mööda teed, on alati tundunud äge. Ükskord nägin, et seda võib ka professionaalselt teha. Üks Youtube'i sisulooja nimega GeoWizard käis läbi terve Walesi ja tema videotel oli miljoneid vaatamisi.

Iti-Jantra: Võrreldes tavalise matkamisega tundus see nii uudne ja äge lähenemine, et haakusime sellega kohe.

Toomas: Mulle meeldivad igasugused arvutimängud. Ja see mäng on päriselus, kus on kindlad eesmärgid ja reeglid ning võid põruda. Lisaks olen kooliajast saadik videoid monteerinud ja nüüd saingi need kaks lemmiktegevust ühendada.