Soome saunapeol Narvas higistas rahvusvaheline seltskond

Põhjamaade nädal tipnes suure saunapeoga Narva jõe kaldal, kus ratastel leiliruumides higistasid ühtviisi nii soomlased, eestlased kui venelased. "Saun on meie ürgne ühine asi," tõdes Soome saatkonna pressinõunik Hannele Valkeeniemi, lisades, et see on nii integreerija kui võrdsustaja. "Saunas ei saa kasutada relvi ega kanda aumärke − kõik me oleme laval võrdsed."