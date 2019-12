Priscila Portes: "Olen päriselt tänulik võimaluse eest elada Eestis ning olen valmis kõigile oma lugu jagama. Samuti ma loodan, et inimesed avanevad väljastpoolt tulnutele senisest rohkem ega võta meid kui konkurente. Oleme siin, et jagada oma teadmisi ja teiega koos õppida."

Alates 2017. aasta sügisest on Jõhvi gümnaasiumis inglise keele õpetaja Priscila Portes de Oliveira (31) Brasiiliast. Noor naine tunnistab, et ehkki ta ei kujuta end elu lõpuni kuhugi paikseks jäävana, on ta Eestis õpetades leidnud rahulduse ja arvab, et välismaalastel nagu tema on Eestile üksnes lisaväärtust anda. Seda võivad kinnitada ka tema õpilased, kelle arengust ta vaid rõõmu tunneb.