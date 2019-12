Tulivee keskus kergitab katet salapiirituseveolt

Tellijale

On tormilised 1920.-1930. aastad, mil maailmakaardile on tekkinud noor Eesti Vabariik. Soomes aga on alkoholi keeluseaduse aeg. Põhja-Eesti rannakülade inimesed loovad keeldude kiuste uue tegevusharu vastsündinud väikeriigi majanduses. See on salapiiritusevedu − Eesti versioon Cosa Nostrast. Keelatud tuliveest saab Põhja-Eesti tuntuim ja ohtlikem ekspordiartikkel. Just aegade hämaruses tõestisündinud lugusid Tulivee turismikeskus pajatabki.