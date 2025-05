Meelis Kiili: Põhiline märksõna on ebaõiglus. Eesti seda sõda ei küsinud, aga ometigi pidi seda sõda pidama. See oli meile peale sunnitud ja võttis meilt vabaduse. Mulle süüvis mällu vanaema öeldud lihtne näide kahe okupatsiooni võrdlemisel: ta ütles, et Saksa sõdur ostis, Vene sõdur võttis.