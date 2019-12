Poluvernikute keele jäljed on Iisaku kandis veel alles

Siis, kui poluvernikud omanäolise rahvakilluna veel olemas olid ja oma keeles kõnelesid, ei uurinud seda õieti keegi. Kirjalikke ülestähendusi nende kõnepruugist on ääretult kasinalt ja nüüd, mil selle keele kõnelejaid juba ammu ei ole, saab küsida vaid järeltulevate põlvede hajusaid mälestusi.

Kes on poluvernikud? Poluvernikud ehk pooleusulised olid vadja juurtega inimesed, kellest said 11. sajandi paiku alguse Iisaku ümbruse põliskülad. Paaril järgmisel sajandil tuli neid veel juurde, nõnda elas Alutaguse lõunaosas kuni keskpaigani välja vadja rahvas. Ühest küljest jätkus nende venestumine, teiselt poolt tulid aga asustamata maale eestlased ja nende kolme rahva koosmõjul tekkis poluverniklus. Vadjalased, kes olid juba varem vastu võtnud ristiusu, pidid Rootsi ajal kohustuslikus korras luteri usku astuma. Oma usku nad aga ei muutnud: ametlikult olid luterlased, käisid luteri kirikus, laulatasid, ristisid ja matsid täpselt nii, nagu luteri kirik nõudis, aga kodus oli pühasenurk ikoonidega ja kaelas kanti risti nagu õigeusklikud ikka. Poluvernikutel oli oma keel: segu eesti ja vene keelest, milles oli ka vadja mõjusid.

Seda vähest, mis poluvernikute keelest teada, tutvustas Alutaguse rahvuspargi keelepäeval Iisaku muuseumi pedagoog Anne Nurgamaa.

Üksikud jäljed veel alles

"Koolis ütles eesti keele õpetaja ikka, et talle minu lauseehitus kohe üldse ei meeldi. See on meil siinkandis teistsugune jah," tõdeb Nurgamaa. "Mõningaid selle keele sõnu kasutame aeg-ajalt nüüdki, aga suuremalt jaolt on see hääbunud. On ühtlustunud, kirjakeelesarnaseks muutunud ja viimasedki, kes seda natuke teadsid, on nüüdseks lahkunud."

Iisaku muuseumis saab poluvernikute eluoluga lähemalt tutvust teha. FOTO: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Tänu poluvernikutele on Alutaguse kandi keel tema arvates tükk maad mahlakam.

"Mul on tohutult kahju, et seda omal ajal kirja ei pandud."

"Muistse tšuudi järeltulijad"

Esimene poluvernikuid puudutav info on pärit 1821. aastast, kui Otto Wilhelm Masingu Marahwa Näddala-Leht kirjutas, et "nad rägiwad kangeste ma- ja parremaste wenne keelt", aga midagi täpsemalt pole selle kohta öeldud.

Mõnikümmend aastat hiljem nimetati neid inimesi vene keelt kõnelevateks talupoegadeks.

"Tegelikult ei tähendanud see vene keel sugugi vene keelt: eestlane ütles, et ta räägib vene keeles, venelane jälle, et räägib eesti keeles, aga kumbki poluvernikust aru ei saanud," oli see Nurgamaa sõnul segu mõlemast keelest.