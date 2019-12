Vaba Lava Narva teatrikeskuses toimuvad esimest korda poeesiapäevad

Poeesiapäevi alustab 13. detsembril Peterburi teater Nash Vene teatriklassikast tuntud looga "Puškin. Boriss Godunov". Idee autor ja lavastaja on Venemaa teeneline kunstitegelane Lev Stukalov. Osades on Lev Stukalov, Dmitrii Lebedev, Olga Kozhevnikova, Sergey Romanyuk, Daria Cherniavskaia, Kristina Minkina jt.

Lavastuse süžee põhineb Venemaa ajaloos tegelikult aset leidnud sündmustel. Vene riiki valitses tsaar Ivan IV, kes oli tuntud ka Ivan Julma nime all. Ta oli kohutav türann ning hirmuäratav valitseja, kelle võimu all kannatas vene rahvas nälga, piinamist ja hukkamist. Tsaari surma järel tõusis troonile tema poeg, kes kahjuks oli vaimse alaarenguga.

Situatsiooni ära kasutades haaras tegeliku võimu grupp mõjukaid inimesi, sealhulgas Boriss Godunov. Tsaar Ivanil oli ka teine poeg, kuid see kadus saladuslikult. Kahtlustati mõrva ja seda, et mõrva tellija oli Boriss Godunov ise, kes tahtis iga hinna eest võimule pääseda. Tema eelduseks oli, et vene rahvas valib ta uueks tsaariks.