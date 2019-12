Teenekas Virumaa kroonik Ago Gaškov käib ajaga sammu

Ago Gaškov: "Mul pole rolli: lihtsalt olen ja vaatan, mis toimub. Kuidas ma saan protsesse mõjutada? Ma ei saa, ma ei ole mingi hall kardinal. Ma ei tea, mis roll inimesel on. Inimesel on mingi roll, aga ta tõenäoliselt ise seda ei tea − kui ta pole just lavale mängima pandud."

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik