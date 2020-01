Tellijale

Taliviljadega võib tulla raskusi. Praegu on see oht, et 5-6 kraadi juures hakkavad taimed uuesti kasvama ja kui siis tuleb käre külm, võib need ära võtta. Kuid põllumeestel tuleb ebatavaliste ilmaoludega ühtelugu arvestada. Praegu ongi selline ärev ooteaeg.