Narva endine peaarhitekt Ivan Sergejev asub inim- ja looduskeskkonda lepitama

Detsembris sai kinnitust juba mõnda aega liikvel olnud kuulujutt teie lahkumisest Narva linnaarhitekti ametist ja uuest töökohast Tallinnas. Kuidas läks nõnda, et pealinn meelitas enda juurde inimese, kellel on oma kodulinnas olemas nii tasuv töö kui ka hea staatus?

Siin on palju faktoreid ning otsus töökohta vahetada ei tulnud kohe kindlasti palga pärast, sest palgas ma ei võida. Ma ei sõida ära ka mitte sellepärast, et Narvas kuidagi halb oleks. Lihtsalt on nimekiri asjadest, mille ma sain siin ära teha, Tallinnas aga tekkisid need asjad, millega peab samuti tegelema. Ning minu panus seal võib praegu osutuda mõnes mõttes olulisemaks: hakkan majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis tegelema keskkonnasäästliku ja energiatõhusa ehituse küsimustega.