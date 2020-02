Tellijale

Millisena näeb Viru Keemia Grupp oma tulevikku, arvestades, et Euroopa Liidus on kliimapoliitika muutunud üha karmimaks?

See sõltub suuresti sellest, millised on Eesti riigi eesmärgid. Kui öeldakse, et näiteks põlevkivitööstus tuleb lõpetada 2030. aastaks, siis tuleks pigem rääkida sellest, kuidas kompenseerida investorile mahavisatud investeeringud. Näiteks Saksamaal saavad söetöösturid kompensatsiooni, kuna tööstusharu suletakse ennaktempos ja investeeringud ei jõua end tagasi teenida.