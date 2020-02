Sompa halb maine on jäänud minevikku

Käisime hiljuti Sompas uurimas, kuidas kulgeb elu omal ajal poolnaljatamisi kõige ohtlikumaks kohaks pärast Ameerikat kutsutud linnaosas praegu. Ning sellist arvamust, et linnaosal puudub tulevik, nagu seda on väljendanud mõned teiste väikelinnaosade elanikud, ei kuulnud me mitte üheltki meiega vestelnud sompalaselt.