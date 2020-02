Jõhvis ja Narvas jäi jalakäija auto alla

Ema löönud naine viidi politseisse

10. veebruaril teatati politseile, et Kohtla-Järvel Ahtme maantee korteris lõi 41aastane naine oma 60aastast ema. Politsei pidas lööja kinni.

Asutusest varastati telefon

10. veebruaril teatati politseile, et Narvas Tallinna maanteel asuvast asutusest on varastatud mobiiltelefon Samsung Galaxy A50. Esialgne vargusega tekitatud kahju on 314 eurot.