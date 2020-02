Kunagine kuulsaim Pipi ahmib elu täiel rinnal

Katrin Karisma lubab, et kohtumisel ta nii räägib kui ka laulab.

Siiani Pipi

"Eks ma vestlen, minult küsitakse üht, teist ja kolmandat. Siis annan väikese kontserdi," ütleb Karisma. Tuntud näitleja ja laulja kahtlustab, et publik saab olema pigem vanemaealine. "Ajal, mil Estonia teatris laulsin − teistes teatrites ka −, domineerisid publiku hulgas eakamad. Noor inimene nii kergesti teatrisse vahest ei tule. Võib-olla on see temale ka liiga kallis," arvab ta.

Teatrist kõneldes seostub Karisma nimi paljudel Pipi Pikksukaga. "Pipi kuvand saadab mind kogu aeg. Väga paljud inimesed, kellega olen kohtunud, ütlevad: "Teie olete minu lapsepõlve Pipi!" Nii ongi − ega ma saa ju öelda, et ei ole. Olen seda rolli nii kaua esitanud ja siiani laulan kontsertidel ühe Pipi-laulu, kui nad nii väga paluvad," tunnistab Karisma.

"Rollist olen juba loobunud, aga tüdrukul, keda mängisin, on väga toredad põhimõtted ning neid oleks nii mõnelgi praeguse aja inimesel hea kuulda ja omaks võtta," räägib naine, kes on Pipi rollis olnud 1971. aastast. Legendaarne muusikal valmis helilooja Ülo Vinteril ja selle lavastas Sulev Nõmmik 1969. aastal.

Karisma lõpetas Tallinna riikliku konservatooriumi lavakunstikateedri 3. lennu 1968. aastal. Samal kursusel õppisid meestest Kalju Komissarov, Raivo Trass, Jaan Tooming, Peeter Jakobi, Enn Klooren, Ago Sal-Saller, Ago Roo, Andres Ots ja Ilmar Mikkor ning naistest Mari Lill, Tiina Kukli, Mari Urbsoo, Tiiu Randviir ja Helle-Reet Helenurm.

Karisma muigab, et ema, kes ise polnud üldse näitleja, vaid hoopis keemik, käskis tal lavakasse minna: "Mine sinna! Mine proovi!" Karismaga vesteldes selgub, muide, hiljem, et ema poolt on ta pärit Narva-Jõesuu kandist ja isa poolt Rakvere lähistelt. Seega täisvirukas!

Tubli ema ja isegi vanavanaema

Mida peab Karisma oma senistest saavutustest suurimaks? Näitlejanna peab oma kõige suuremaks saavutuseks seda, et tal on kolm toredat täiskasvanud last. Poeg tegeleb transpordiga, on ettevõtja, vanem tütar on panganduses ametis ja noorim on Piret Krumm, kes on samuti näitleja. "See on väga raske elukutse. Hoiatasin küll, aga tema ütles, et võite öelda, mis tahate, aga mina õpin näitlejaks. Ja läkski ja nii ongi," räägib Karisma.

Näitlejast tütre suurimaks saavutuseks laval peab ema tema Anita rolli Estonia teatri suveetenduses "West Side Story", mida nägi mullu ja näeb ka sel suvel. "Ses rollis Piret laulab, tantsib, mängib − ja teeb seda kõike suurepäraselt. Ja näeb veel väga hea välja ka!" pole ema kitsi.

Lisaks tublidele lastele on Karismal ka lapselapsed ja isegi üks praegu pooleaastane lapselapselaps. "Lapselapselaps tuletab meelde, et viimane veerand on elada. Aga tore on mõelda, et elu läheb lastes edasi. Ja tahaks veel kõike endasse ahmida, kõike näha ja kuulda. Ja elu on nii ilus, et ainult ela − vaid päikest võiks rohkem olla," räägib vanavanaema.

Karisma mäletab oma esimesi esinemisi Kohtla-Järvel ja Jõhvis. "Tore, et Ida-Virumaa on saanud kohaks, kus palju ära tehakse. Ema ikka rääkis, et tahaks näha Narva-Jõesuud sellisena, nagu see oli enne sõda," meenub Karismale.

Näitleja ütleb, et talle meeldivad kohtumised, nagu peagi Toilas aset leiab, sest sinna tulevad ikka inimesed, kes tunnevad tema vastu huvi. "Ootan väga, et neil oleks palju küsimusi, sest tean siis, mis neid huvitab."