Narva nõutuim giid Aleksandr Openko teeb ekskursioonist etenduse

Viimasel ajal on teist saanud narvalaste seas väga tuntud ja hinnatud inimene. Kas teie populaarsuses on suurem teene linna ajalool või teil kui ajalugu köitvalt tutvustada oskaval giidil endal?

Arvan, et kõige suuremat rolli mängib see, et viimasel kolmel-neljal aastal on Narva muutunud nõutud sihtkohaks ning ka kohalikud elanikud ise on hakanud oma kodulinna vastu senisest suuremat huvi tundma.