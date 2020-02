Piiterlased toovad Narva kuningas Leari ja Dovlatovi

Teistkordsetel Peterburi teatrite päevadel osaleb kuulus teater Grigori Kozlovi Meistriklass (Masterskaja), mida teab ka juba Narva publik, sest Masterskaja astus Vaba Lava Narva teatrikeskuse avamisel üles Aleksandr Vampilovi komöödial põhineva lavastusega "Vanem poeg".

Ligi viis aastat küpsetatud

Esimest korda astub Narvas üles Lev Erenburgi loodud Nebolšoi Dramatitšeski Teatr, kes mängib alles mullu detsembris esietendunud "Kuningas Leari" (4. märtsil), mis on ühtlasi esimene William Shakespeare'i lavastus ses teatris. Tegu on Erenburgile omase, etüüdi meetodil valminud lavastusega, mille loomeprotsess kestis ligi viis aastat.

"Dovlatov. Nähtamatu raamat" − lavastus-korteripidu Sergei Dovlatovi ainetel Sõltumatu teatriühendus Nevidimõi Teatr "Meeldib − tagastame!" − sellise loosungi all möödub nõukogude periood Sergei Dovlatovi elus. Kultuursel kirjanikul või − nagu ta ise ennast nimetas − jutustajal oli ainult üks soov: kirjutada ning oma kirjutisi avaldada. Aga teda ei avaldatud, vaid tema teosed lükati tagasi. Tema muudkui kirjutas: täpselt, teravalt, temale omase huumoriga, eneseirooniaga. Jutustas, kuidas elavad inimesed, mitte miks nad elavad. "Nähtamatu raamat" − see pole päris etendus, sest oleks imelik teha näidendit raamatust, mida pole olemas. Dovlatovi kaasteelised − samasugused ebaõnnestunud kirjanikud, kriitikud, vaenlased, tema ema − proovivad autori vaimus jutustada või isegi ümber jutustada, nalja teha, natuke kurvastada selle ajastu ning ootuste üle, mis panid muretsema Dovlatovi. "Sind ümbritseb minevik. Ehk meie. Hullud luuletajad ja kunstnikud, alkohoolikud ja dotsendid, sõdurid ja vangid. Ütlen veel kord: mäleta meid. Meid on palju ja me oleme elus. Meid tapetakse, aga meie elame ja kirjutame luuletusi." Lavastaja Semjon Serzin. Osades: Jevgeni Perevalov, Arseni Semenov, Semjon Serzin, Ivan Solntsev, Igor Ušakov, Julia Bašorina. Kunstnik Sofia Matvejeva. Etendub 2. märtsil Vaba Lava Narva teatrikeskuse kohvikus No2. Toetajapilet 23, tavapilet 19 ja sooduspilet (õpilane, tudeng, pensionär) 16 eurot.

"Pikaajalises laboris tehakse palju etüüde, mille seast valitakse lõpuks välja tähtsaim. Ei tea, kui palju sinna Shakespeare'i jäänud on, aga kindlasti on tegu huvitava lavastusega − kõik Erenburgi lavastused on väga huvitavad," räägib Vaba Lava tegevjuht Märt Meos, kes kuulis Erenburgi "Leari" plaanist juba 2003. aastal, kui Erenburg käis Eestis meistriklassi tegemas.

1. ja 2. märtsil mängib sõltumatu teatriühendus Nevidimõi Teatr Semjon Serzini lavastust "Dovlatov. Nähtamatu raamat". "Semjon on noor lavastaja, kelle eriti õnnestunud tööd ongi nõukogude kirjanike materjalide põhjal valminud lavastused. "Dovlatov" on huvitava vormiga. Lavastus-korteripidu esitatakse otse Narva teatrikeskuse kohvikus No2, sinna mahub vähe publikut, aga tegu on väga huvitava ja tõetruu lavastusega, mida Peterburi teatrikriitikud väga soovitavad," tutvustab Meos.

Erakordne võimalus

Peterburi teatrite päevad avab 29. veebruaril ka varem Narvas üles astunud Vassili Saare teater, kes sel korral esitab Aleksandr Ostrovski kuulsa näidendi "Äike". "Usun, et see lavastus võiks olla narvakate seas väga populaarne," leiab Meos.

Veel oli kavas ja pidi 1. märtsil etenduma teatri Baltiiski Dom Anatoli Praudini lavastus "Stseenid ühest abielust", ent see jääb paraku näitleja haigestumise tõttu ära.

Võrreldes mullu Vaba Lava Narva keskuses esimest korda aset leidnud Peterburi teatrite päevadega, kus valikus oli vaid kolm lavastust, on festival seega kasvanud.