Ida-Virumaa tuntuim koolijuht sai pärast vallandamist kaheksa tööpakkumist

Heidi Uustalu sõnul tunneb ta tänini, et tema vallandamisega tehti talle põhjendamatut ülekohut, ning seetõttu on ta oma õiguste kaitseks kohtusse pöördunud.

"Varem ma mõtlesin, et see oli mul viimane kord kohalikel valimistel kandideerida. Aga pärast seda kõike, mis on toimunud, olen kindlalt otsustanud valimistele minna," ütleb Kiviõli 1. keskkooli endine direktor Heidi Uustalu, kelle poliitilistel põhjustel ametist tagandamine tekitas pahameeletormi kohalikus kogukonnas ning vallandas üleriigilise poleemika selle üle, kuidas kaitsta koole kohaliku poliitilise vägivalla eest.