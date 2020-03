Mäetaguse põhikoolis käivad tunnid ikka tunniplaani järgi

"Kõigepealt tuleb end kohe õpikeskkonnas kirja panna, siis algab esimene tund. Tunniplaan on samasugune nagu ennegi, on tunnid ja vahetunnid ja lõuna, koolipäev kestab sama kaua kui varem. Õpetajad on erinevad: ühed lasevad rohkem töövihikus või vihikus harjutusi teha, siis tuleb tehtut pildistada, pilt õpetajale saata ja õpetaja kirjutab vastukaja. Teised õpetajad annavad arvutis tehtavaid ülesandeid, mis tuleb lahendatuna õpetajale saata. Nooremal poisil oli ka üks matemaatika videotund, kus kõik koos ülesandeid lahendasid," kirjeldas praegusi koolipäevi 3. ja 9. klassis õppivate poiste ema.

Kõik ühes paadis

"Lapsed tulid väga hästi kaasa, väiksemad on juba hommikul kell kaheksa valmis õppima hakkama. Kui on koolipäeva lõpp, siis koduseid ülesandeid enam ei ole − lapsed kogevad esimest korda, et neil on tööpäev nagu emal ja isal."

"Me suhtleme praegu nii palju, igal tasemel − see on täiesti uus kogemus," on kooliga seotud kogukond tema sõnul ääretult ühtseks muutunud. "Kuuluvusvajadus ja -tunne on kõigil praegu nii suur, pühendumus oma tegevusele kasvab. Tore on tunda, et oleme kõik ühes paadis."

Õpetajatel pealehakkamist jätkub

Üle koormata ei tohi

FOTO: Matti Kämärä

Iisaku gümnaasiumi direktor KÜLLI GULJAVIN:

Meie koolimaja läks juba reedest kinni. Anname õpilastele Stuudiumi kaudu ülesandeid, püsime mõistlikkuse piires, et mitte üle koormata õpilasi ega õpetajaid. Nüüd on õpetajad hakanud andma integreeritud ülesandeid, loovad ainetevahelisi seoseid. Ülesanded peavad kindlasti olema sellised, millega õpilased ise hakkama saavad. Mõni õpetaja on teinud tundi ka veebikonverentsina, näiteks füüsikas uut teemat võttes. Pöörame tähelepanu ka sellele, et liiga palju õpet ei toimuks arvutipõhiselt, et oleks rohkem loomingulisust ja loovust. Siiamaani on kõik suurepäraselt hakkama saanud, ka lastevanemad on väga tublid ja mõistvad.

Meile sobib just selline, paindlikum koduõppe variant. Iseseisva töö oskus ja võimekus on lastel erinev; kui peres on üks arvuti, mida kasutab ka kodukontoris lapsevanem, saab laps valida aega, millal oma ülesandeid teha, ning ilusate päikeseliste päevadega pigem õues olla ja õhtupoolikul õppida.

Kui selles halvas olukorras midagi positiivset näha, siis paljud lastevanemad saavad praegu oma lastega paremini tuttavaks.