Selisoo matkarajal on inimesi rohkem kui suvisel tipphooajal

"Selisoo matkaraja parklas on puhkepäevadel kuni 15 autot, argipäevadel 10-12," ütles riigimetsa majandamise keskuse külastuskorraldusosakonna Põhja-Eesti piirkonna külastusala juht Heinar Juuse, et nii palju pole ta seal autosid varem näinud ka tipphooajal, mil tavapärane on 3-4 autot.

"On maikuu tunne, seda nii ilma kui külastajate arvu poolest. Hooaeg on põhimõtteliselt alanud," tõdes ta.

Selisoo matkarada üle koormatud

Selisoo matkarada ongi Alutaguse mail kõige rahvarohkem. Olukorra teeb keeruliseks see, et tegemist on edasi-tagasi käimiseks mõeldud laudteega, mis hoiab inimesi raja peal kinni ja alati pole hõlpus vastutulijast ohutult mööda pääseda.

Laudteed kutsuvad inimesi, sest seal on mugav liikuda, aga praeguses olukorras on need natuke kurjast. Heinar Juuse

Kui parklas on 10-15 autot, igas neli inimest, siis matkarajal on neid ikka päris palju.

"Infotahvlitele on meil hoiatussildid üles pandud, aga ega inimesed neid eriti vaata: astuvad autost välja ja kohe rajale," rääkis Juuse. "Paneme täna [reedel − toim.] piktogrammide ja kahes keeles selgitava jutuga sildid välja ka radade algusesse, kohe laudtee kõrvale. Me ei saa ju püssimeest raja algusesse panna; loodame, et inimesed hakkavad mõistvalt suhtuma ja nähes, et parklas on autosid palju, valivad mõne teise raja."

Kotka matkarajal on asi rahulikum − kummaski parklas paar-kolm autot − ja eraldatult liikumine lihtsam. Rada on üle seitsme kilomeetri pikk, laudteed sellest vaid jupike, inimesed hajuvad raja peale ära.

Midagi hullu pole seni ka Oru pargis ega Kurtnas.

"Mõlemas kohas on õhku ja ruumi rohkem, pole liikumist reguleerivat laudteed, saab rajalt kõrvale astuda või hoopis teise raja valida, kui keegi vastu tuleb," rääkis Heinar Juuse.

Oru pargis on tema sõnul liikumist küll palju (ja mõlemad parklad täis), aga praegu veel ei näe ta vajadust inimesi sealt mujale suunama hakata.

"Üritasime luua alternatiive väljaspool ettevalmistatud radu, aga see on keeruline. Laudteed kutsuvad inimesi, sest seal on mugav liikuda, aga praeguses olukorras on need natuke kurjast. Kutsume inimesi Peipsi järve äärde, alternatiivid on meie kodulehel kirjas ja jagame soovitusi ka neile, kes helistavad ja küsivad, kuhu minna."

Inimestele, kes lihtsalt liikuda tahavad, soovitab Juuse kergliiklusteid.

"Neid on meil rajatud kümnete kilomeetrite kaupa ja autoga ringi sõites olen näinud neil liikumas vaid üksikuid inimesi. Perega jalgratastega sõitma minekuks suurepärane võimalus."

Alutaguse puhkekeskuse radadel silm peal

Alutaguse spordi- ja puhkekeskus on küll suletud, ent töötajad on seal ikka kohal ning hoiavad metsaradadel ja kergliiklusteel kõndijatel silma peal. Samuti on teavitavad sildid üles pandud.

"Me ei saa ju inimestel looduses käimist keelata," ütles keskuse juht Avo Sambla.

Inimeste liikumisele kehtestatud piirangud kehtivad alles paar päeva, ent juba on tema sõnul näha, et nendega arvestatakse.

"Nüüd kõnnitakse tõepoolest paarikaupa või peredega, hoitakse teiste liikujatega vahet. Veel pole me kedagi manitsema pidanud."

Sama juttu rääkisid Alutaguse vallavalitsuse korrakaitsespetsialist Meelis Tinno ja abivallavanem Oleg Kuznetsov, kes kogu valla territooriumil patrullivad.

"Kolmapäeval oli puhkekeskuse alal küll väga palju rahvast, aga inimesed liikusid metsa vahel, trügimist ei olnud. Tänasest alates pöörame rohkem tähelepanu ka grupis liikumisele," rääkis Tinno neljapäeval.

Oleg Kuznetsov oli neljapäeva lõunaks pidanud selgitustööd tegema üksnes Alajõel, kus kolm meest olid end mõnusalt pingile istuma seadnud.

"Suhtusid mõistvalt, ütlesid, et on teadlikud küll, ja läksid laiali," ütles ta.

Jälgivad ka keskkonnainspektorid

"Oleme alates kolmapäevast väljas, põhiliselt Narva jõe ääres ja kaitsealadel," ütles keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo juhataja Käthlyn Lizdenis.

Kolmapäeval patrulliti Selisoos, Kurtnas ja Rannapungerja jõe ääres, neljapäeval Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Narva jõe piirkonnas.

"Narva jõe ääres oli kalamehi küll, aga kõik ühekaupa. Kurtnas tuli vene peredele selgitada, et pere tähendab ühte leibkonda, mitte suuremat seltskonda. Kõik on seni mõistvalt suhtunud, inimesed on teadlikud."

Lizdenis toonitas, et keskkonnainspektorid tegelevad praegu ennetamisega, mitte kellegi karistamisega.