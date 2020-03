Koolidirektor andis ühele lasterikkast perest pärit õpilasele oma arvuti

Kas see on tõepoolest probleem, et ilma koolilõunateta võivad koduõppel olevad lapsed nälga jääda?

See probleem on aktuaalne ning eriti aktuaalne on see Ida-Virumaa laste puhul. Algne idee oli jagada toitu ainult abi vajavatele lastele: panime [Soldino gümnaasiumis] kokku abi vajavate laste nimekirja ning algul oli selles 60 last, hiljem aga hakkasid meile kirjutama ja helistama lastevanemad ning nüüd on seal selliseid lapsi tunduvalt rohkem.

Kas see on optimaalne skeem − jagada toitu korraga kaheks nädalaks?

Jah, me näeme, et toidupakkides on pika säilivusajaga toiduained, mida saab külmkapis hoida. Kuid võib-olla tasuks neid ka nädalaks jagada.

Ideaalis tuleks lastele anda sooja suppi, ent selle igapäevase kättetoimetamisega tekiks probleeme.

Praegused toidupakid on kooskõlastatud terviseametiga ning lastevanemate vastukajad on olnud positiivsed. Hea, et pakkides ei ole mitte ainult küpsised ja šokolaad, vaid ka kotletid (pihvid).

Tõsi küll, ühe lapse ema ütles hiljuti, et need külmutatud pihvid hästi ei sobi sinna, kuna nad sõid neid ja tegid hambale viga. Ma palusin, et kõik ettepanekud saadetaks minu töisel e-posti aadressil, mina aga edastan selle info toitlustamisega tegelevale firmale ja terviseametile. Kui järgmisel nädalal taas toidupakke jagama hakkame, siis võib-olla jätame neist pihvid välja ja asendame need millegi muuga.

Kas kool ise osaleb toidupakkide kokkupanemises?

Ei, seda teeb kooli toitlustamisega tegelev firma, meie puhul Mann Grupp. Nemad tegid pakkumise terviseametile, kes siis kinnitas, et need tooted sobivad toidupakkides jagamiseks.

Kooli juhtkonna ja direktori roll on korraldada toidupakkide väljastamist ning juhendada klassijuhatajaid toidupakke vajavate laste nimekirjade koostamisel.

Räägime nüüd koduõppest. On selge, et esimene nädal oli eriti keeruline. Kas arvate, et edasi läheb kõik selgemaks ja lihtsamaks või hakkab lahendamata küsimuste hulk hoopis kuhjuma?

Ma rääkisin just õpetajatega ning nägin, et nii nemad kui ka lapsed on kindla rütmi saavutanud.

Probleemid on vaid nendel peredel, eriti lasterikastel, kellel pole kodus arvuteid ja nutitelefone. Üritame olukorda lahendada nõnda, et väljastame mõningatele mahakantud, kuid töökorras kooliarvutid. Ma tõin ühele lasterikkast perest pärit 7. klassi õpilasele oma isikliku arvuti, mida ma enam ise ei kasutanud, kuid mis on heas seisukorras.

Narva koolides õpilastele arvutite väljastamist üldiselt eriti ei praktiseerita, peljatakse seda. Kuid ma tean, et mitmetes Eesti väikekoolides tehakse seda julgelt − et lapsed oleksid arvutitega varustatud, kui meil juba kord e-õpe käib.

Haridus- ja teadusministeerium ei välista võimalust, et kui eriolukord suveni venib, siis tuleb lõpueksamid ära jätta ja teha õppetööst kokkuvõtted õpilaste jooksvate hinnete alusel. Kas teie meelest on see hea lahendus?