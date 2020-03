Georg Otsal oli Narva-Jõesuuga aastakümnetepikkune side

46 aastat Narva-Jõesuu sanatooriumis kultuurijuhina töötanud Elju Varblane meenutas Põhjarannikule ühte Georg Otsa antud kontserti, mis oli tõeline publikumagnet.

"Mina pidin muidu üritusi reklaamima, aga seda ei olnud reklaamida vajagi, sest see oli maarahvale nii soovitud kontsert. See toimus esimeses korpuses, saal oli 150-200kohaline. Georg Ots tuli ilusti õigel ajal ja kui hakkasime inimesi sisse laskma, oli nii suur trügimine, et publik läks koos uksega sisse. Tavaliselt lasime ühest uksepoolest − teine pool jäi kinni −, aga seekord lükkas rahvas teise ukse ka lahti. Publik sai mürinal sisse. Kontsert oli väga tore."

Elju Varblane ei mäleta, et tollasel superstaaril oleks olnud mingeid erinõudmisi.

"Meil käisid artistid üle vabariigi ja tema kuulus nende tagasihoidlikumate hulka. Tal polnud üldse mingeid nõudmisi, vähemalt mul ei ole jäänud meelde," kirjeldas Varblane Otsa kui sümpaatset lauljat ja inimest.

Eestlaste ja venelaste ühendav lüli

Vaivara Sinimägede muuseumi juhataja Ivika Maidre, kes juhib eelmisest aastast ka Narva-Jõesuu koduloomuuseumi, leidis, et Georg Otsa seoseid Narva-Jõesuuga võiks muuseumis tulevikus rohkem esile tuua. Nagu peaks ekspositsioonis rohkem kajastuma tõsiasi, et muuseum asub majas, kus aastatel 1929-1931 ja 1939 puhkas Eesti kirjanduse suurkuju Anton Hansen Tammsaare.

Üle viiesaja laulu FOTO: ERR Georg Ots laulis 30 aastat ooperi- ja balletiteatris Estonia, esinedes nii ooperites (Deemoni, Onegini, Jago jt rollid) kui ka operettides. Ta osales mitmetel filmivõtetel ("Mister X", "Juhuslik kohtumine" jt) ja oli ka populaarne soololaulja. Otsa repertuaaris oli üle 500 laulu. Laul "Elu, armastan sind" kõlas tema esituses 18 keeles. Peale eesti keele valdas laulja soome, vene, saksa, prantsuse ja inglise keelt.

Maidre tõdes, et muuseumi püsinäitus on oma ajastu laps − tehtud nõukaaja lõpus − ja jutustab peamiselt vene suvitajate lugu.

"See lugu peab jääma, aga juurde tulevad teised lood ja proportsioonid muutuvad. Meil on ju ka eesti ja vene rahvast ühendavaid suurkujusid. Georg Ots tekitab äratundmist nii eestlaste kui venelaste seas, vähemalt vanema põlvkonna hulgas. Hoolimata sellest, et ta sündis sada aastat tagasi, on ta praegu veel ühendav lüli."

Tiiu Toom tähendas, et Georg ja Karl Otsa fotod on koduloomuuseumis olemas, aga põhjalikumaks kajastuseks napib ruumi, sest seal on ka teised Narva-Jõesuuga seotud Eesti kultuuritegelased.