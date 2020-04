Koroonaviirus jõudis ka Narva: nakatumine tuvastati McDonald'si töötajal

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikus ütles Põhjarannikule, et teisipäeval sai ametliku kinnituse esimene koroonasse nakatumise juhtum ka Narvas. Selleks on kesklinnas paikneva kiirtoidurestorani McDonald's töötaja.

Muusikuse sõnul on haigestunu kodusel ravil. Karantiinis on ka tema töökaaslased ja perekonnaliikmed.

Kui suur on tõenäosus, et nakatuda võisid ka kliendid, ei osanud Muusikus öelda. Viimasel ajal müüdi McDonald'sis toitu vaid läbi luugi kaasa.

McDonald'sile oli teisipäeva õhtul ligipääs lintidega piiratud. Teenindusluugi aknal oli silt, mis annab teada, et kiirtoidukoht on suletud ja see on kavas taas avada reedel, 3. aprillil.