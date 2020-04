Ööpäevaga lisandus Ida-Virumaal kaks koroonahaiget

Terviseameti Ida regionaalosakonna juhataja Marje Muusikuse sõnul on kaks uut nakatunut Kohtla-Järve elanikud, kelle puhul võis positiivset proovi eeldada, kuna nad elavad samas leibkonnas inimestega, kellel oli juba varem koroonaviirus diagnoositud.

Andmete täpsustamisel lisandus üks haigusjuhtum veel ka Mäetagusel asuvas Alutaguse hoolekeskuses. Seal on esmaspäeva hommiku seisuga tuvastatud koroonaviirus 15 elanikul ja 2 töötajal. Üks haigestunututest, 90aastane mees, suri ööl vastu teisipäeva Ida-Viru keskhaiglas.

Nendest proovidest, mis on võetud Estonia kaevanduse töötajatelt, kes puutusid kokku ühe oma nakatunud kolleegiga, ei ole Marje Muusikuse sõnul ükski seni positiivseks osutunud. Samas ei osanud ta öelda, kas kõigi võetud proovide tulemused on laekunud või mitte.

Ida-Virumaa omavalitsustest on koroonaviirust seni kõige rohkem diagnoositud Alutaguse valla elanike seas - 25. Neist 17 tulid Alutaguse hoolekeskusest ja ülejäänud Iisakust ja selle lähipiirkonnast.

Kohtla-Järvel on haigusjuhte 17, Narvas 8, Jõhvis 5, Sillamäel 4, Lüganusel 3 ja Toilas 2. Ühtegi nakatunut ei ole seni Narva-Jõesuu elanike seas.

6. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 129 inimest (55 naist ning 74 meest), kellest 14 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 62 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul 4 Kuressaare Haiglas ravil viibinud patsienti: 60- aastane ja 72-aastane mees ning 78-aastane ja 86-aastane naine. Kokku on Eestis COVID-19 viiruse tõttu surnud 19 inimest.