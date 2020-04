Marje Muusikus - koroonaviiruse lämmataja Virumaal

​"Tervist! Olen Marje Muusikus terviseametist ja pean teile teatama, et teil on tuvastatud koroonaviirus." Selliseid sõnumitooja kõnesid on viimastel nädalatel tulnud terviseameti Ida regionaalosakonda juhtival Marje Muusikusel üksjagu teha. Alates eelmise aasta juunist selles ametis oleval naisel on koos siinse osakonna 12 kolleegiga võtmeroll, et hoida ära kurja viiruse levik Virumaal.