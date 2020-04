Viru Vangla ametnikul tuvastati koroonaviirus

Aprilli algul positiivse koroonatesti tulemuse saanud Tartu ametnik on tänaseks tervenenud, kuid viibib endiselt koduses karantiinis. Samuti on tervenenud kadett, kes nakatus oma kodukohas koroonaviirusesse teenistusest eemal viibides.

Pressiesidnaja teatel saab olemasolevate andmete põhjal öelda, et kõik koroonaviirusesse nakatunud vanglateenistujad on saanud nakkuse väljastpoolt vanglat.

Seoses koroonaviiruse nakkusohuga ja vajadusega tõkestada viiruse levikut vanglatesse ei toimu alates 14. märtsist kokkusaamisi ja 16. märtsist on täiendavad liikumispiirangud. Vange hoitakse reeglina oma kambrites ööpäevaringselt. Vangidel on jätkuvalt võimalik kohtuda kaitsjate, advokaatide, konsulaaresindajate ja vaimulikega. Samuti on neil võimalik kaitsjate, advokaatide ja riigiasutuste esindajatega suhelda telefoni teel. Isiklikke telefonikõnesid on võimalik pidada vähemalt üks kord nädalas.