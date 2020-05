Politsei kutsuti korteriühistu koosolekut laiali ajama

Tavaliselt korraldavad korteriühistud möödunud aasta aruande ja uue aasta tööplaani kinnitamiseks üldkoosolekuid kevadel. Kuid praegu pole seda koroonaviiruse tõttu lihtne teha ning ühistute juhatused on valiku ees, kas oma koosolekud nüüd siiski läbi viia või lükata need paremate aegade saabumiseni edasi.

"Ent kuidagimoodi tuleb ju edasi töötada ning teha seda, mida on suveperioodi saabudes võimalik ära teha. Kulutuste kinnitamiseks aga on vaja üldkoosoleku otsust, seetõttu otsustasime seda edasi mitte lükata," ütles mitme Kohtla-Järve korteriühistu juht Raissa Vares. "Viime koosolekuid läbi õues või maja keldriruumis. Kehtivatest reeglitest aitab kinni pidada see, et meie ühistu põhikirja kohaselt võib otsuse vastu võtta ka siis, kui koosolekust võtab osa 30 protsenti korteriomanikest."