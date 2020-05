Tema kabineti seinu kaunistavad laste joonistatud pildid ning riiulitel ilutsevad laste valmistatud käsitööesemed. "Lähen mõnd peret külastama ning lapse joonistatud väike kaardike annab mõista, et mind on siin oodatud − see on nii liigutav ja meeldiv," räägib Kazakova, märkides, et tema töö pole mitte ainult väga vastutusrikas, vaid ka emotsionaalne.