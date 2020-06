Esmaspäevast saati Sillamäe kesklinnas toimetavad arheoloogid on teetöödega avatud vanal kalmistul liivast välja puhastanud juba üle kümne kristliku matuse; töö jätkub vähemalt selle nädala lõpuni.

Paarikümne meetri pikkuse piiratud teesüvendi ühes otsas on lohkudes kilega kaetult need luud, mis juunikuu hakul teetööde käigus välja tulid ja millest kõik edasine algas.

Piiratud ala teises otsas on varjualune, mille all kolm inimest vaheldumisi kühvlite, lusikate ja pintslitega järjekordset luustikku liivast välja puhastavad. Aegamööda ja kannatlikult, et ükski luu viga ei saaks.