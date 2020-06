Toila Oru lossi ajarännak viib 1938. aasta suvepäeva

Ajaloolase haridusega Mairo Rääsk, kes on Tartu ülikoolist võrsunud firma BlueRay asutaja ning üks Oru lossi virtuaaltuuri loojaid, ei tea täpselt, kuidas killuke presidendilossi serviisist perekonda jõudis. Ta on aga üsna kindel, et juba poisikesena jäi Toila Oru mõte kusagile kuklasse vasardama.