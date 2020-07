Piia Tamm: nii muusikud kui publik igatsevad päris kontserte

Festival "Seitsme linna muusika" toimub Ida-Virumaal juba 22. korda. Mis on sel aastal teistmoodi kui varem ja miks on tänavu festivalil juures märge "eriprogramm" − kas see tuleneb sõnast "eriolukord"?

Natuke sellest ka. Ühelt poolt ütles Eesti Kontsert kevadel, et jätab ära kõik suvefestivalid. Sellises mahus, nagu me algul planeerisime, festivali teha ei saa. Näiteks kuna piirid on veel kinni, siis Peterburi muusikute programm, mis oli plaanis, lükkub järgmisesse aastasse.

Aga mul on väga-väga hea meel, et meil on maakonnas nii head koostööpartnerid, kellega koos saame selle festivali siiski korraldada. 11 kontserti on ka ajaliselt hajutatud varasemast pikemale ajale 2.-18. juulini.

Sel pühapäeval on Toilas Oru pargis võimalik kuulata esimest korda Ida-Virumaal etnomuusikaansamblit Puuluup. FOTO: Eesti Kontsert Festival "Seitsme linna muusika" * 2.-18. juulini toimub 11 kontserti Ida-Virumaa eri paikades: Jõhvis, Narvas, Kohtla-Järvel, Toilas, Mäetagusel ja mujal. * Esinejate seas on Orthodox Singers, Vaiko Eplik, Jaan Pehk, Lauri Liiv, Birgit Sarrap, Raivo Tafenau, Inger, Stefan, Erki Pärnoja ja palju teised. * Lisaks kontserditele on kinos Amadeus ka Euroopa filmide programm "Loovus" ja Toila pargis öökino seansid. * Vaata festivali kava ja lisainfot siit.

Esimest korda on festivalil lisaks muusikale ka öökinoseansid Toila pargis ja lisaks Euroopa filmide programm Jõhvi kontserdimaja kinos Amadeus, mida teeme koostöös Europe Directiga.

Koroonaviiruse leviku ohu pärast toimub varasemast rohkem kontserte vabas õhus. Sisekontsertidel on publiku hajutamise nõude tõttu vähem pileteid müügis, kui saalid mahutaksid. Näiteks Jõhvi kontserdimaja saalis müüme pileteid üle rea hajutatult.

Milliste viiruse leviku ärahoidmisest tulenevate nõuetega tuleb külastajatel arvestada?

Jälgime, et pealtvaatajad hoiaksid üksteisega distantsi. Aga loodame eelkõige, et inimesed, kes kontsertidele tulevad, on ise mõistlikud ja arusaajad ning need, kes tunnevad end haiglasena, jäävad koju. Loomulikult on kõikides kontserdipaikades olemas desovahendid.

Samas tahame pakkuda üle pika aja taas võimalust nautida päris kontserte. Tean, et ka muusikud, kes on mitmeid kuid esinenud veebikaamerate ees, igatsevad väga vahetut kohtumist publikuga.

Festivali kontserdid on ka hea põhjus kutsuda oma tuttavaid Ida-Virumaale külla ja veeta siin koos nendega erinevates paikades põnevalt aega.

Mille põhjal kujunes välja tänavuse festivali kava?

"Seitsme linna muusika" toimub koostöös Ida-Virumaa omavalitsuste ja nende kultuurijuhtidega ning oleme koos nendega ka selle kava kokku pannud. Oleme valinud muusikastiilide poolest väga laia ampluaa Eesti muusikutest, kellest osa pole kas üldse või on väga ammu Ida-Virumaal esinenud.

Kui pileteid müüakse vähem, siis kas mõni kontsert on juba ka välja müüdud?

Neljapäeva õhtul Kohtla-Järve kultuurikeskuses toimuvale Orthodox Singersi kontserdile on küllaltki keeruline pääseda. See on küll tasuta kontsert, aga külastajate arvestamiseks tuleb siiski kassast pilet välja võtta.

Hoogsalt läheb ka piletite müük Vaiko Epliku ja Jaan Pehki Liimalas Tulivee villa terrassil sel reedel toimuvale kontserdile, kus on samuti kohtade arv piiratud.

Kuid praeguses olukorras ostavad inimesed pileteid ette kõikjal üsna ettevaatlikult ja otsustavad sageli viimasel hetkel.

Kui peaksite ise muusikahuvilisena valima vaid kolm kontserti festivali kavast, siis millised need oleksid?

Oi, kui keeruline on seda valikut teha. Läheksin kuulama Erki Pärnoja soolokontserti kontserdimajas, mis pidi tuuri raames toimuma tegelikult märtsikuus Toilas, kuid oli üks esimesi üritusi, mis tuli koroonaviiruse tõttu ära jätta.