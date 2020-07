Orthodox Singers esitab Kohtla-Järvel kirikumuusikat

Vokaalansambel Orthodox Singers on tuntud õigeusu kiriku muusika tutvustaja ja edendajana nii Eestis kui ka välismaal ning on teadaolevalt ainus alaliselt tegutsev segaansambel selles žanris. Ansambel on pühendunud eeskätt varajasele õigeusu kirikulaulule, mida kontserdisaalis kuuleb harva.