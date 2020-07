Toila laululava vallutavad kahel õhtul suveõhtu staarid

Mõlemal päeval kolm esinejat

Selle asemel toob Retrolegend Toilasse eestimaised artistid. Reedel, 10. juulil alustab kell 20 Koit Toome bänd ning erikülalisena liitub Sarah, kellega lauldi koos 1990ndate ansamblis Code One. Seejärel on lavalauad Smilersi ja 5Miinuse päralt, millele järgneb öödisko.

Laupäevane programm toetub samuti kolmele esinejale, kelleks on Hellad Velled, Anne Veski & Co ja Terminaator. Peo lõpetab öödisko.

"Kuna valitsus on piiranud ürituste külastajate arvu, siis loodan, et keegi ukse taha ei jää ja kontserdile pääsevad kõik, kes soovivad tulla. Kuigi piletid on müügil ka kohapeal, garanteerib sada protsenti sissepääsu Piletilevi eelmüügist ostetud pilet," ütles korraldaja Heiko Merikan.