Laienenud Jõhvi linnak valmistub ajateenijate vastuvõtuks

See Viru pataljon, mis taasavati 22. mail 28 aastat tagasi, oli hoopis teist nägu kui see linnak, mis avab järgmisel nädalal uksed uutele ajateenijatele. Vanast pataljonist on jäänud alles mõned garaažiboksid ning staabihoone. Viimane on teinud läbi korraliku uuenduskuuri. "Need paar laohoonet lähevad lammutamisele," osutab Viru pataljoni staabiveebel Indrek Ojasoo nüüdisaegse linnaku keskele jäänud vanadele hoonetele. Peagi teevad need ruumi uuele auditooriumile, mille alla ehitatakse laoruumid, kuid mille peamiseks funktsiooniks on luua ruum, kuhu mahuks korraga ära selle aasta algusest järk-järgult Jõhvi üle kolinud Kalevi pataljon ning ajalooliselt siin paiknenud Viru pataljon.

Ehitised kerkivad

Viru pataljoni praegustest ehitistest uusim alles kerkib: vana kasarmu ja kunagise sõdurikodu asemele kerkib Eesti uusim ja moodsaim sõdurikodu. "Juulikutse ajateenijad saavad seda nautida sügisest. Need, kes sügisel tulevad, saavad seda teha juba täiel rinnal," tõdeb Ojasoo.

Sügisel valmiv sõdurikodu on Eesti uusim ja moodsaim. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Sõdurikodus avavad uksed pood, raamatukogu, siin leiavad koha mitmesugused mängud, aga avatakse ka väliterrass, kus saab ilusa ilma korral istuda, ning ehitatakse juurde grillimiskoht, kus sealtsamast sõdurikodust ostetud vorstikesed saab valmis küpsetada.

"Meie eesmärk on pakkuda noortele mitmesugust meelelahutust, et konkureerida ekraanidega. Me tahame, et noored käiksid koos ja sotsialiseeruksid," räägib staabiveebel. Lisaks linnakus pakutavale on noorel pärast sõduri baaskursuse läbimist võimalik juhul, kui tema teenistus on olnud laitmatu ning relvad korras, kasutada iga õhtu linnaluba. Seda eelmisel aastal tekkinud võimalust kasutas 100 ajateenijast 10-20.

Viru pataljoni söökla tegi sellel suvel läbi uuenduskuuri ning suudab nüüd toitu jagada senisest kiiremini. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Lisaks sõdurikodule läbis sellel aastal uuenduskuuri ka söökla, mis oli üks esimese uusi ehitisi taasavatud Viru pataljonis. Köögis tõsteti eelkõige toidujagamise võimekust ning ehitati juurde uus toidujagamisliin. Söökla suudab toitlustada kuni 800 inimest. Sama palju on linnakus ka magamiskohti.

Kui praegu võetakse ajateenistusse aastas 3600 inimest, siis aastal 2023 tuleb teenistusse juba 4000 inimest. See tähendab, et ka Jõhvi linnakus ajateenijate hulk kasvab veelgi. Kui palju nendest 400 lisainimest Jõhvi tuleb, on praegu raske ennustada, sest Eesti kaitseväe jaoks on see aasta suur ümberkolimise aasta, kus lisaks juba kohta vahetanud Kalevi pataljonile kolivad ka logistika-, vahi- ja sidepataljon.

Tableti ja Rivi tänav

Jõhvi linnaku kasarmutest kõige uuem kannab Kalevi pataljoni märki. "Tegelikult me ei pea täpset arvestust, kelle kasarm on üks või teine, ning teeme asju koos. Näiteks sõduri baaskursuse viib kõigile läbi Kalevi pataljon," räägib Ojasoo.

Jõhvi linnak on kasvanud nii suureks, et talvel said tänavad endale nimed. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Mõlemad kasarmud asuvad aga linnaku Kasarmu tänavas. Tänavanimed tekkisid linnakusse eelmisel talvel seetõttu, et linnak on kasvanud sedapalju suureks, et suuniseid liikumiseks on keeruline anda. Nii saidki kasarmud Kasarmu tänava äärde ning nende vahelt läheb läbi Tableti tänav, mis viib meditsiinikeskusesse.

Tehnikapark kasvas koos Kalevi pataljoniga kahekordseks, mistõttu on kasvanud ka masinaid teenindava infrastruktuuri osakaal. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Padruni tänava äärde jäävad aga spordiväljakud. Sport on Ojasoo sõnul iga aastaga aina tähtsamal kohal ning võimalusi spordiga tegelemiseks parandatakse veelgi: peagi tuleb lisaks sisejõusaalile välijõusaal ning linnakus unistatakse uuest pallimänguhallist. Sportimisel ei pea piirduma aga ainult linnakuga, vaid treenimas ja võistlemas saab käia ka linnas. Nii näiteks käiakse väljas mängimas võrk- ja korvpalli ning uuel hooajal pannakse pataljoni ülema Tarvo Luga eestvedamisel kokku hokivõistkond.

Oma hobidega saavad tegelda ka teised: pataljonil on näiteks oma pillid ja prooviruum. "Tuleb lihtsalt soovi avaldada ja küll leitakse võimalus," lubas Ojasoo.