Toomas Nõmmiste kodukontserdist on saanud kodufestival

Sakal asuva Posti talu peremees, Ida-Virumaa tuntud korvpalli- ja jalgpallikohtunik ning mitmesuguste ürituste hallomees Toomas Nõmmiste korraldas aasta tagasi oma sünnipäeva puhul kitarrist Paul Neitsovi kontserdi, kuhu olid oodatud ka kõik huvilised.

Talle endalegi üllatuseks tuli kohale peaaegu sada inimest ning see innustas teda sel aastal juba kontsertide sarja ette võtma. Just äsja sai tal valmis ka selleks puhuks tallu rajatud piknikulava.

"Ma kutsun esinejad, kelle muusika meeldib mulle ja mu perele, ning kui on veel huvilisi, siis on mul vaid hea meel, kui nad samuti kuulama tulevad," ütles Nõmmiste, märkides, et perega kusagil kaugemal kontserdil käimisele kulub enam-vähem sama palju raha kui koduse kontserdi korraldamisele.

Kui tänavune esimene kontsert on tasuta, siis järgmistel tuleb maksta ka piletiraha, mis jääb 10-12 euro kanti. "Siia Ida-Virumaale jõuavad kontserdituurid harva ka seetõttu, et omavalitsused korraldavad maksumaksjate raha eest palju nii-öelda tasuta kontserte," sõnas Nõmmiste, kes leiab, et väike piletiraha meeldiva muusiku kontserdi eest on omal kohal.

7. augustil kell 19 algaval tasuta kontserdil tuleb esmalt lavale ansambel KuumNõmmiste ehk Toomas Nõmmiste tütar Pipi Triinu koos sõbrannadega, kes esitavad viiest-kuuest loost koosneva kava. Seejärel esitab Viivika Viickberg kitarri saatel tuntud ballaade ja rokipalu.

9. augustil kell 17 on Posti talu piknikulava Marek Sadama ja Tõnis Laikre päralt. Aastaid tagasi N-Euro nimel all looga "Lover On The Line" ka mitmete Euroopa riikide tantsumuusika tabelite tippu jõudnud Marek Sadam on oma loomingu palet korduvalt uuendanud. Praegu esitab ta kontsertidel mõtlema panevaid laule ja räägib juurde huvitavaid lugusid.

19. augustil on Posti talu piknikulaval taas mullusel avakontserdil esinenud Paul Neitsov, kes on tänavu juulis ja augustis Eesti eri paigus tuuril kavaga "Bohemian Rhapsody", kus ta tõlgendab kitarril omal moel Queeni, Metallica, Beatlesi, Guns N`Rosesi, Bon Jovi, Stingi ja paljude teiste artistide lugusid.

Üks kontsert on Nõmmistel plaanis ka septembris, aga seal esineja on veel lahtine.