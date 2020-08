Meelis Kuusk: "Ida-Viru on avastuste maa"

Aga mis on sinu silmis Ida-Virumaa trump, mis aitab tõusta turistide sihtkohaks number kaks Tallinna järel ja Pärnu ees?

Pärnu on teada suvepealinnana. Looduse poolt on antud kõik eeldused, et seda olla, ja see on välja kujunenud pikkade aastate jooksul. Aga Ida-Virumaa on piirkonnana nii palju suurem ja mitmekesisem, et siia ei pea tulema ainult suvel ja ainult randa. Kui ilma ei ole, leiab siin kandis alternatiivseid tegevusi palju rohkem.

Pärnu on ühe kindla niši peal: spaad ja liivarand. Siin on ka olemas spaad ja liivarannad, pluss on olemas veel nii palju muud: muuseumid, mäed, pankrannik, metsad, sood, rabad... Minu arvates on siin Eesti kõige mitmekülgsem loodus ja see on kontsentreeritud − vahemaad on väikesed. Ida-Viru on nagu avastuste maa.

Kuhu sa ise ikka ja jälle tagasi lähed?

Olen võib-olla kõige rohkem käinud Narva poolt avastamas − tihti hakkan kusagilt pihta ja lõpetan ikka Narvas. Näiteks ükskord alustasin Valastel, siis jalutasin juba Toila Oru pargis, seejärel käisin tiiru Narva-Jõesuust läbi ja lõpetasin Narvas, mis ikka ja jälle suudab üllatada.

Kaevandusmuuseumi näitusel "Nõukaaeg kaevuri kodus ja kaevanduse kontoris" proovis Meelis Kuusk ära, mis tunne on istuda direktori toolil. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Mulle nõukaaegne värk meeldib, see on minu kiiks. Mulle hästi meeldib stalinistlik arhitektuur, käin imetlemas ka Sompa kultuurimaja, Sillamäe ja Kohtla-Järve kultuurikeskust. Nõukalaksu väga palju mujalt ei saa.

Mida ma Narvas otsin ja pole veel leidnud, on nõukaaegne ehtne hamburgeriputka. Millegipärast pole ka ehedaid pelmeeni- või šašlõkikohti näinud. Kui ma tulen lääne poolt, siis just seda ma tahaksin saada.

Teine koht, kuhu olen palju sattunud, on Vasknarva ja Peipsi kant.

Selle suve märksõna Ida-Virumaal on küllakutsumise talgud. Maakonna turismiedendajad kaasasid oma kodukoha fänne, et nood endale külalisi kutsuksid. Lisaks jällenägemisrõõmule pidi see turgutama kohalikku majandust.

See oli parajalt hullumeelne ettevõtmine. Kui otsustasime turismiklastris, et jah, me teeme sellise kriisist väljatulemise kampaania, siis ega me väga hästi aru saanud, kui paljud tööd ja vaeva see tegelikult tähendab. Lihtne on öelda, et kutsume sõbrad külla, teine asi on, kuidas see tehniliselt läbi viia.

Idee oli kaasata võimalikult suurt hulka inimesi meie sõnumit võimendama ja omakorda külalisi kutsuma. See oli nagu võrkturustus. Arvan, et see õnnestus ainult tänu sellele, et kohalik meedia ja inimesed tulid kaasa. Ma arvan, et tugev kodukandi patriotismi tunne on selle piirkonna eripära. Mõnes muus kohas oleks inimestel olnud kama.

Selle kampaania trump oli ka see, et me tegime ta kakskeelsena. Piirkondlikku eripära ei tohi ära unustada.

Kas kutsusid ka ise Ida-Virumaale külalisi?