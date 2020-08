Ida-Virumaal leiab kümneid rekordilisi paiku

Töö tellis Ida-Viru ettevõtluskeskus ja eesmärk oli ära märkida Ida-Virumaal asuvad Eesti turistlikud rekordipaigad. "Selleks, et luua uusi põhjusi maakonna külastamiseks nii sise- kui ka välisturistidele," põhjendas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Tartu ülikooli Eesti geograafia dotsent Taavi Pae ja geograafia osakonna teadur Mait Sepp tõdesid, et turisminduses on tähtsad faktid, mis teevad piirkonna ainulaadseks. Pealegi turistidele rekordid meeldivad.

"Ida-Virumaa on rikas erisuguste Eesti ja isegi Euroopa rekordite poolest, mis puudutavad nii loodust kui ka inimühiskonda," märkisid nad.

Lõppraportis, mida saab lugeda veebilehel idaviru.ee, esitatakse Ida-Virumaad puudutavaid turismihuviga rekordeid ja ainulaadseid objekte ning tuuakse nende kohta lühipõhjendus. "Mitmete kirjelduste juures ei saa otseselt öelda, et tegemist on rekordiga. Pigem on tegemist millegi ainulaadsega, mida mujal Eestis ei kohta," selgitasid geograafid.

Rekordilisi paiku sai töö lõppraportisse kokku 34. Neist tuntumad on näiteks Eesti pikim liivarand Peipsi põhjarannikul (30 km), kõrgeim juga Valaste (30 m) ning pikim katkematu pank Saka mõisast Toilani (19 km). "Selgitasime ka täpsemalt välja pankranniku kõrgeima punkti, mis asub Ontika mõisa lähedal (57 m)," ütles Taavi Pae.

Peipsi põhjaranniku populaarseim rand Kauksi. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Pikim liivarand Eestis

Peipsi liivarandadest kõige pikem ja silmapaistvam asub Ida-Virumaal. Ranna pikkuseks on erisugustes teatmeteostes ja turismiteavikutes märgitud 30 km. Sellega on Peipsi põhjaranniku liivarand Eesti kõige pikem liivarand. Võrdluseks: kui liita Pärnu linna nelja ranna (Keskrand, Vana-Pärnu rand, Mai rand ja Raeküla rand) pikkused, siis kõik suvituslinna suplejad peavad ära mahtuma 3,9 km peale, millest vaid 1,8 km on liivaranda.

Ühtlasi on Peipsi põhjarannik Euroopa mastaabis tähelepanuväärne. Euroopa Liidu aladel peetakse kõige pikemaks liivarannaks Portugalis Setúbali lahe äärde jäävat Tróia neeme randasid. Nende kogupikkus on pisut üle 62 km. Kreekas Joonia mere ääres ülipika liivarannana reklaamitava Monolithi kogupikkus on aga "vaid" 25 km.

Eesti kõrgeim juga

Valaste juga. FOTO: Matti Kämärä

Eesti jugadest umbes kolmandik paikneb Ida-Virumaal. Valaste juga on kindlasti Eesti kõrgeim, kuid täpse kõrguse osas andmed erinevad. Joa kõrgus on väga palju muutunud. Pärast ägedaid paduvihmasid on suurte vooluhulkadega toimunud joa laskumiskohas erosioon, mis on joa kõrgust mitme meetri võrra suurendanud. Seejärel aga varingutega joa kõrgus väheneb.

Erisuguste mõõtmistega on saadud joa kõrguseks nii 25, 26, 31 kui ka 33 m. Ilmselt on õigustatud pidada turismikirjanduses kinni numbrist 30 m. Ilmselgelt tuleb aga lisada, et tegemist ei ole loodusliku joaga, vaid kuivenduskraavi otsaga.

Tulivee vaatetornist Liimala rannas avaneb suurepärane vaade Venemaale kuuluvatele saartele. FOTO: Matti Kämärä

Kaugeim geograafiline koht, mida näeb Eesti maismaalt

Kõrge pankrannik pakub avaraid vaateid Soome lahele. Klindil on paljudest kohtadest ilusa ilmaga näha kolm saart, mis kuuluvad Venemaale. Suursaar asub Eesti rannikult 65 kilomeetri, Väike Tütarsaar 42 kilomeetri ja Suur Tütarsaar 46 kilomeetri kaugusel (kõik kaugused on arvutatud Purtse rannast).