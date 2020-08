Kohtla-Nõmme ja Aidu − aktiivse puhkuse Meka

"SeiklusFest" toimub 26.−28. septembrini, tutvustades Ida-Virumaad kui rohkete aktiivsete tegevustega seiklusmaad.

""SeiklusFestil" leiab palju ägedaid seiklusi maa alt, mäe otsast, vee pealt, puude latvadest, metsadest, rabadest, tehismaastikelt ja isegi asulatest," lubas Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Mõeldud tavalistele inimestele

Festivali keskus asub Eesti kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel, aga seigelda saab ka Aidu karjäärialadel ja Kiviõli seikluskeskuses.

Kastironimine on ronimiskeskuse kõige lõbusam atraktsioon. Haridusprogrammi "Ettevõtlik kool" üle-eestiline koordinaator Kristi Krilovs suutis oma jalge alla laduda 16 kasti, enne kui torn ümber kukkus. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

"SeiklusFesti" kava kokku pannes on arvestatud sellega, et seal oleks tegevusi nii sportlikele inimestele kui ka lastega peredele.

"Kui Ida-Virumaa turismibränd on seiklusmaa, siis ta ei paku ju seiklusi ainult matkajatele ja orienteerujatele, kes käivad sportimas ja otsimas seiklusi, mis panevad kogu aeg proovile. Me pakume seiklusi ka tavalistele inimestele, sealhulgas lastele ja peredele. Kui nad on natukesegi aktiivse eluviisiga, on nad "SeiklusFestile" oodatud ja saavad hakkama," kinnitas korraldaja, Alutaguse matkaklubi juht Ingrid Kuligina.

Kõige paremat vormi eeldab kombineeritud matk nimega "Seikluslik täiskonveier": kaevandusmuuseumi allmaa-, tõukeratta-, jalgsi-, maasturi-, kanuu-, paadi- ja seiklusraja retk kestab kuus tundi.

Seikluslike konveierite kõrval on võimalik osaleda eraldi lühematel matkadel, valides liikumisviisiks näiteks kanuu-, paadi-, maasturi-, tõukeratta või jalgsi loodusvaatluse.

Festivali üks rosin on ronimine aherainemägedel, puudel, seintel või konstruktsioonidel.

Ronimiseks on senisest mitmekesisemad võimalused ka muul ajal. Kaevandusmuuseumi juurde loodud Alutaguse matkaspordi- ja seikluskeskuse ronimiskeskuses on nüüdseks kokku üle kümne atraktsiooni. Sealjuures on oskuslikult ära kasutatud kaheksakorruselise rikastusvabriku juurde kuuluvat kõrget paekivist torni.

Kõrgeimad ronimisseinad

"Eestis on see ainulaadne, sest siin saab proovida mitmesuguseid ronimise võimalusi, kasutades selleks erisuguseid vahendeid ja tehnikaid. Keskuses on ainsana Eestis kirkatamise rajad aastaringseks ronimiseks, Eesti kõrgeimad ronimisseinad koos vahejaamadega, kastironimine ja rippuvad rajad, kaljuronija ripptelk, kus pakume kaljuronija piknikku, aherainemäe ning Aidu karjääri köietöö- ja mobiilsete seikluselementide alad," kirjeldas Ingrid Kuligina.

Keskuse teenused pakuvad tema kinnitusel väljakutseid väga laiale sihtrühmale. "Oodatud on nii matkasportlased, mägi-, kalju- ja jääseinaronijad, kes otsivad treeningutele vaheldusrikkust, kui ka kollektiivid, sõpruskonnad ja pered, kes otsivad uusi seiklusi. Ronijat juhendab kogenud instruktor personaalselt, arvestades tema oskusi ja kogemusi."

Kuligina sõnul eristutakse teistest seikluskeskustest ja -parkidest, sest kõik on üles ehitatud matkaspordi ja mägironimise tehnikate arendamisele. "Erand on kastironimine, mis pakub vahepeal fun´i ja toetab kaudselt, sest õpid tasakaalu hoidma ja köit usaldama. Aga kõik ülejäänu toetab ka tehnikat, kui tahad minna mägedesse või tunda, et oled nagu mägironija."