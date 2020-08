Ma küll ei tea kõikide Ida-Viru koolijuhtide sünniaastaid, aga pakun, et sina oled nende seas noorim. Kas noorus on koolijuhi ametis voorus?

Ise arvan, et on. Tunnen, et oma vanuses mõistan kõiki osapooli, kes koolis on. Noored julgevad võib-olla rohkem tulla oma arvamust avaldama ja ma saan ka noortest paremini aru. Teiseks ma mõistan õpetajaid, sest ka nemad pole vanuseliselt nii kauged. Olen ilusasti keskel.