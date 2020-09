Kaks õpetajat klassi ees edendab laste eesti keelt

Illuka kooli 2. klassi lapsi õpetavad Piia Otti ja Anastassia Zapletnjuk, kelle kool värbas lisaõpetajaks haridus- ja teadusministeeriumi toel. "Kool on esimest nädalat ja oleme püüdnud alles endale paika panna, kuidas me tunde läbi viime. Meie plaan on, et oleme kas terve tunni koos või teeme ühise sissejuhatuse ja seejärel läheb Anastassia oma grupiga teise ruumi ning jätkub süvendatum töö väiksemas rühmas. Õpetame koos eesti keele, loodusõpetuse ja inimõpetuse tundides ning teistes ainetes vastavalt vajadusele," selgitas töökorraldust Piia Otti.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik