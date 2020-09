XVII "Rahvuskultuuride loomepada" pühendatakse digikultuurile

Festival, mida korraldab Ida-Virumaa rahvuskultuuriühingute ümarlaud koostöös Jõhvi vallavalitsusega, on sätitud ühele ajale rahvusvähemuste päevaga. Ning nagu ikka, on sel päeval kavas mitmesugused näitused, kontserdid ja meistriklassid − iga kontserdimajja tulija leiab siit midagi just oma maitsele sobivat.

"Läks nii, et just sel aastal sukeldusime me kõik sügavale virtuaalruumi," rõhutas Dusman. "Pandeemia on oluliselt vähendanud meie kohtumisvõimalusi, virtuaalruumis suheldes aga õnnestus meil siiski palju oma plaane ellu viia. Saime uue huvitava kogemuse ning sellest räägimegi. Kahjuks ei saa teadaolevatel asjaoludel kohale tulla kõik kutsutud külalised − näiteks Vene muuseumi teadlased −, kuid kindlasti anname ka neile sõna − nemad kõnelevad läbi ekraani."