Kui mõned kohalikud poliitikud vahel üksteise võidu uhkustavad, kuidas just tänu nendele Jõhvi mõni uus objekt on kerkinud, saab Rein Luuse endamisi muiata. Valla arendusnõunikuna teab ta paremini kui keegi teine, kui pikka ja kannatlikku eeltööd on nõudnud nende sünd ideest teostuseni. Lintide lõikamise tseremooniatel on ta enamasti seisnud vaikselt tagareas, ometigi on viimase 15 aasta jooksul olnud just temal Jõhvi paremaks muutmisel üks kaalukamaid rolle.