Mihklilaat tuleb varasemast müüjate- ja raamatuterohkem

"Müüjaid on hästi palju, veel tänagi mõni helistas, et tahaks tulla," ütles mihklilaata korraldav Anne Uttendorf teisipäeva õhtul.

Suur osa müüjatest on sel laadal osalenud algusest peale, seega tulevad juba 11. korda. Mõnel on veel pikem staaž − "Viru nikerdaja" aegadest.

Laadavaene aasta tõi müüjaid juurde

"Laatasid on sel aastal ju vähe olnud, eriti just käsitöötegijatel on kaup kätte jäänud, nüüd kasutavad nad iga võimalust, et sellele ostjaid leida," rääkis Uttendorf.