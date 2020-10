"Mina ei oska muud midagi öelda, kui et Iisaku gümnaasium on väga tublit tööd teinud," kommenteeris direktor Külli Guljavin, tähendades, et suurem osa noortest õpetajatest on kooli enda kasvandikud. "Mitmed on isegi ühe klassijuhataja käe alt tulnud. Lubasime Ilme Lillemäele selle eest medali anda, et ta on olnud nii tubliks eeskujuks."