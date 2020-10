Esmaspäeval ei lisandunud Ida-Virumaale ühtki positiivset koroonatesti

Esmaspäevahommikuse seisuga on terviseameti jälgimisel 830 Ida-Virumaa elanikku, kellest on haigestunud 153. Ligikaudu pooled haigestunutest on Sillamäe elanikud.

Ida-Virumaal on endiselt seitse aktiivset kollet. Neist suurim on Sillamäe Vanalinna kooli kolle, millega on seotud 36 inimest. Jõhvi hooldekeskuse koldega on seotud 19 inimest.