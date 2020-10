IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 30.10.- 5.11.

KULTUUR

* Vaba Lava Narva keskuses kell 19 tsirkuseetendus "Don't leave me hanging!". Pääse 9.60-11.70 eurot.

* Ahtme klubis kell 16 venekeelne lasteetendus "Kuningliku peegli saladus". Pääse 5 eurot. Kohtade arv on piiratud. Info 332 2008, 332 2061.

* Jõhvi kontserdimajas kell 19 tsirkuseetendus "Don't leave me hanging!". Pääse 6.60-11.70 eurot.

* Jõhvi kontserdimajas kell 13 eakate päevale pühendatud kontsert. Esineb ansambel The Swingin' Sisters. Kohtade arv on piiratud. Tasuta pääsmed on saadaval vallavalitsuse sotsiaalteenistuses, seltsimajas, eakate päevakeskuses ja Tammiku raamatukogus. Lisainfo: Moonika Räitsak, 336 3773, 5306 8566, või Galina Kreintzberg, 336 3751, 5342 1332.