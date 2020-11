Kohtla-Järve-lähedasel maanteelõigul jätkuvad ulukiõnnetused juba aastaid

Kohtla-Järve külje all asuv ulukiohtlik maanteelõik on küll hoiatusmärkidega tähistatud, ent õnnetused toimuvad seal jätkuvalt. Foto alumises nurgas on läinud reedel seal põdraga kokku põrganud auto.

FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik