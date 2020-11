Kohtla-Järvel näeb menunäidendit "Lendas üle käopesa"

Mõjutas valima näitlejaametit

"Oleme arvuliselt mänginud etendusi kaheksakümne ringis. Usun, et tavaolukorras tähistaksime kindlasti juba sajandat mängukorda. Oma osa etenduste planeerimisel on mänginud kevadine eriolukord, aga ka minu hõivatus riigikogus," ütles Üllar Saaremäe, kellel aitab McMurphy roll suhet teatriga soojas hoida.

"Mis puutub tüki menukusse, siis oleks publikupuuduse või kaasaelamise üle patt kurta. Aga nii, nagu on võimatu võrrelda eri aegruumides sündinud kunsti või muusikat, on ka võimatu kõrvutada teatrilavastusi. Olen näinud Noorsooteatri "Käopesa" rohkem kui korra. Esimest korda keskkooli ajal. See oli üks võimsamaid teatrielamusi minu kui noore inimese elus. Vaimustas ja mõjutas suuresti näitlejaametit valima. Hiljem, lavaka ajal, vaatasin lavastust veel seitse-kaheksa korda," meenutas Saaremäe.

Vabaduse ära andjad

"Kui lavastuse hiilgeaegadel ilmusid siin-seal tänavatele juba sinimustvalged lipud, siis kriipsutas see, mis toimus ühiskonnas, eriti teravalt alla lavastuse sõnumit: totalitaarsele süsteemile tulebki vastu seista. Kas või elu hinnaga. Mingil määral kannab seda sõnumit ka meie lavastus. Kuigi aeg on teine."

"Mis viib inimese selleni, et ta laseb välisel jõul oma saatuse üle otsustada? Olgu see jõud siis amet, mida ta peab, või hirm elu ees. Ühiskondlik arvamus või midagi, millele ei osatagi nime anda... Need on küsimused, mida peame ikka ja jälle endale esitama. Seetõttu ongi "Käopesa" vaatamist väärt," tõdes Saaremäe.