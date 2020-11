Hannes Võrno on lisaks meelelahutaja ja saatejuhi rollile tegutsenud poliitiku ja kaitseväelasena. Õppinud moekunstnik tegeleb hobi korras maalimisega. Selle kohta, miks ta otsustas õpetajatöös kätt proovida, ei õnnestunud Võrnolt mitme päeva jooksul kommentaari saada.

Kohtla-Järve gümnaasiumi direktor Hendrik Agur selgitas, et Võrno on osalise koormusega ajakirjandus- ja meedia õppemooduli õpetaja. Samuti on tema ülesanne teha koos õpilastega telesaateid ja loovust arendavaid projekte.